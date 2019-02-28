С начала предвыборной кампании в Киеве открыто 20 уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В столице с начала предвыборной кампании полиция открыла 20 уголовных производств. Об этом во время брифинга заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает УНН.
"В Киеве у нас в целом уже 20 уголовных производств", - сообщил Корищенко.
Среди них есть производство по статье 160 УК (подкуп избирателей) и ст. 159-1 УК (нарушение при оплате предвыборной агитации).
Также Крищенко сообщил, что составлено уже более 40 админпротоколов, которые в основном касаются нарушений при размещении агитационной рекламы, нарушений в печатной рекламе.
Напомним, избирательная кампания на выборах президента стартовала 31 декабря 2018. Полиция с начала предвыборной кампании открыла 106 уголовных производств о нарушениях, связанных с избирательным процессом.