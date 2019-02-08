Избирательный фонд уже имеют 24 кандидата
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На сегодня 24 кандидата в президенты Украины имеют свои избирательные фонды. Об этом на брифинге сообщила председатель Комиссии Татьяна Слипачук, передает УНН.
"На сегодня 24 кандидата имеют свои избирательные фонды и осуществляют свою предвыборную агитацию", - сообщила председатель Комиссии.
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Она добавила, что эта информация находится онлайн, в ЦИК ведется статистика по этим фондам.
Ранее УНН сообщат, ЦИК завершила регистрацию кандидатов: в бюллетене будет 44 фамилии.
Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых 18 официальных наблюдателей от ОБСЕ на очередных выборах Президента Украины 31 марта.