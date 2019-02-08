Виборчий фонд вже мають 24 кандидати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Станом на сьогодні 24 кандидати у президенти України мають свої виборчі фонди. Про це на брифінгу повідомила голова Комісії Тетяна Сліпачук, передає УНН.
“На сьогодні 24 кандидати мають свої виборчі фонди і здійснюють свою передвиборчу агітацію”, - повідомила голова Комісії.
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Вона додала, що ця інформація знаходиться онлайн, у ЦВК ведеться статистика щодо цих фондів.
Раніше УНН повідомля, ЦВК завершила реєстрацію кандидатів: у бюлетені буде 44 прізвища.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала перших 18 офіційних спостерігачів від ОБСЄ на чергових виборах Президента України 31 березня.