"Выбивали голоса": главе фейкового "избиркома Херсонской области рф" сообщили еще одно подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. СБУ задокументировала новые преступления коллаборационистки Марины Захаровой — руководительницы оккупационной “центральной избирательной комиссии” во временно захваченной части Херсонщины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
Злоумышленница является одной из главных организаторов фейкового плебисцита кремля в оккупированных районах области в начале сентября этого года.
По данным следствия, фигурантка выполняла задание москвы по созданию видимости “избирательного процесса” и его фальсификации в пользу кандидатов-марионеток кремля.
По инициативе Захаровой представители “теризбиркомов” совместно с вооруженными захватчиками совершали подворовые обходы по домам местных жителей и “выбивали” из них “голоса”.
Для организации незаконной деятельности она привлекла своего “заместителя” Сергея Высотина и так называемого “секретаря избиркома” Ирину Кравченко.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили всем трем вражеским подельникам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Поскольку фигуранты скрываются от правосудия на временно оккупированной части юга нашего государства, продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Дополнительно
Ранее сотрудники СБУ сообщили ей о подозрении за содействие агрессору в проведении на территории региона псевдореферендума рф в 2022 году.
Тогда Захарова получила от гауляйтера Сальдо “орден почёта” за личный “вклад” в распространение оккупационного режима на юге Украины.
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