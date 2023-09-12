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В’язень шукав коригувальників для ударів рф по Львову - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Служба безпеки України викрила агента фсб, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, допомагав готувати повітряні атаки рф на військову та критичну інфраструктуру області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину.

Для збору інформації, а також наведення російських ракет та дронів на українські об’єкти, в'язень намагався створити власну мережу інформаторів. До неї він хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих «на волі».

Серед основних цілей рашистів були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції.

Усю отриману від них розвідінформацію російський агент мав передавати своєму «куратору» з фсб.

За кожне виконане завдання ворожа спецслужба «гарантувала» від 1 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від важливості українського об’єкта.

У поле зору фсб потрапив через свої коментарі на підтримку збройної агресії рф проти України, які викладав в «Однокласниках».

Потім російська спецслужба провела дистанційне вербування в’язня під виглядом його знайомства з громадянкою росії.

Доповнення

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за:
▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
▪️ ст. 436 (пропаганда війни);
▪️ ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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