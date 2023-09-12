Узник искал корректировщиков для ударов рф по Львову - СБУ

Детали

По данным следствия, злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который с 2019 года отбывает наказание за совершение тяжкого преступления.

Для сбора информации, а также наведения российских ракет и дронов на украинские объекты, заключенный пытался создать собственную сеть информаторов. К ней он хотел привлечь своих близких родственников и знакомых «на свободе».

Среди основных целей рашистов были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции.

Всю полученную от них развединформацию российский агент должен был передавать своему «куратору» из фсб.

За каждое выполненное задание вражеская спецслужба «гарантировала» от 1 до 5 тыс. долларов США. Сумма зависела от важности украинского объекта.

В поле зрения фсб попал из-за своих комментариев в поддержку вооруженной агрессии рф против Украины, которые выкладывал в «Одноклассниках».

Затем российская спецслужба провела дистанционную вербовку узника под видом его знакомства с гражданкой россии.

Дополнение

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

▪️ ст. 436 (пропаганда войны);

▪️ ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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