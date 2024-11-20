Вьетнам выдал беларуси бывшего бойца полка Калиновского: что известно

Вьетнам передал беларуси бывшего бойца полка Калиновского. Об этом сообщает Беларускі Гаюн, передает УНН.

Детали

По информации, бывшего 34-летнего бойца полка Калиновского, известного по позывному "Пацук", Василия Веремейчика задержали во Вьетнаме после чего он был перевезен в минск.

14 ноября Веремейчика перевезли в беларусь на рейсе авиакомпании Белавиа из москвы. Самолет приземлился в аэропорту "минск" около 23:48. Согласно данным, задержанный находился под наблюдением трех человек, когда его доставили в аэропорт.

Появилась информация о том, что видео с Веремейчиком, которое впоследствии обнародовали пропагандисты, скорее всего, является постановочным. Оно было снято в другом самолете и в другое время, что может указывать на попытку манипуляций по его перемещению.

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