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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вьетнам выдал беларуси бывшего бойца полка Калиновского: что известно

Вьетнам выдал беларуси бывшего бойца полка Калиновского: что известно

Киев  •  УНН

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34-летнего бойца полка Калиновского с позывным "Пацук" задержали во Вьетнаме и передали в минск. Видео с задержанным, обнародованное пропагандистами, может быть постановочным.

Вьетнам передал беларуси бывшего бойца полка Калиновского. Об этом сообщает Беларускі Гаюн, передает УНН.

Детали

По информации, бывшего 34-летнего бойца полка Калиновского, известного по позывному "Пацук", Василия Веремейчика задержали во Вьетнаме после чего он был перевезен в минск.

14 ноября Веремейчика перевезли в беларусь на рейсе авиакомпании Белавиа из москвы. Самолет приземлился в аэропорту "минск" около 23:48. Согласно данным, задержанный находился под наблюдением трех человек, когда его доставили в аэропорт.

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Появилась информация о том, что видео с Веремейчиком, которое впоследствии обнародовали пропагандисты, скорее всего, является постановочным. Оно было снято в другом самолете и в другое время, что может указывать на попытку манипуляций по его перемещению.

Ночью было минимум 12 заходов "шахедов" в беларусь, ввс рб поднимали авиацию - "Гаюн"13 нояб. 2024, 11:19 • 25329 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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