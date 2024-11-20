Вьетнам выдал беларуси бывшего бойца полка Калиновского: что известно
Киев • УНН
34-летнего бойца полка Калиновского с позывным "Пацук" задержали во Вьетнаме и передали в минск. Видео с задержанным, обнародованное пропагандистами, может быть постановочным.
Вьетнам передал беларуси бывшего бойца полка Калиновского. Об этом сообщает Беларускі Гаюн, передает УНН.
Детали
По информации, бывшего 34-летнего бойца полка Калиновского, известного по позывному "Пацук", Василия Веремейчика задержали во Вьетнаме после чего он был перевезен в минск.
14 ноября Веремейчика перевезли в беларусь на рейсе авиакомпании Белавиа из москвы. Самолет приземлился в аэропорту "минск" около 23:48. Согласно данным, задержанный находился под наблюдением трех человек, когда его доставили в аэропорт.
Появилась информация о том, что видео с Веремейчиком, которое впоследствии обнародовали пропагандисты, скорее всего, является постановочным. Оно было снято в другом самолете и в другое время, что может указывать на попытку манипуляций по его перемещению.
Ночью было минимум 12 заходов "шахедов" в беларусь, ввс рб поднимали авиацию - "Гаюн"13 нояб. 2024, 11:19 • 25329 просмотров