Ночью было минимум 12 заходов "шахедов" в беларусь, ввс рб поднимали авиацию - "Гаюн"

Минимум 12 заходов "шахедов" зафиксировали за ночь в беларусь, 2 пропали, один долетел до речицы, суммарно пролетев над беларусью около 200 км, была поднята дежурная авиация ввс рб, сообщает мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

Детали

"Ночью 12 ноября зафиксировано как минимум 12 заходов российских дронов-камикадзе типа "шахед" в беларусь из Украины. Дроны залетали на брагин, гомель и речицу, и неоднократно проходили через "беларусский коридор", - сообщает "Беларускі Гаюн".

Как указано, первый заход был в 22:09 в район брагина и далее выход назад на Черниговщину с повторным заходом уже в "коридор", и дальше на Киевщину.

В 07:10, по данным мониторинга, дрон был замечен севернее речицы и двигался курсом на светлогорск/бобруйск, т.е. был в 70 км от границы с беларусью. Далее он сделал круг и вылетел на Киевское водохранилище суммарно пролетев над Беларусью около 200 км, сообщает "Беларускі Гаюн".

"За ночь не менее 2-х дронов были потеряны в беларуси, это же подтверждают и Воздушные силы ВСУ, которые сообщили, что 2 БПЛА вышли с воздушного пространства Украины в направлении беларуси и рф", - отмечает телеграм-канал.

Как указано, "это была уже 4-я ночь подряд, когда в беларусь массово залетали российские "шахеды", и впервые за эти дни была поднята дежурная авиация ввс рб". "Истребитель из барановичей взлетел около 07:40 утра и вернулся на базу в 08:45", - говорится в сообщении.

рф массированно атаковала Украину 96 ракетами и беспилотниками: сбиты две Х-101, две баллистические ракеты и 37 дронов