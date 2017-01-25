Ветераны АТО заблокировали движение на железной дороге Луганск-Попасная
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск-Лисичанск-Папасная. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Семен Семенченко, передает УНН.
"Заблокирована железная дорога Луганск-Лисичанск-Папасная возле Горное-Золотое. 12 грузовых поездов и более 700 вагонов на этом участке сегодня исключены из процесса финансирования терроризма. Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов", - сообщил нардеп.
По его словам, первый блокпост блокады получил название "Редут Богдана".
"...продолжается инженерное оборудование местности и обеспечения безопасности участников блокады", - добавил С.Семенченко.
Как сообщалось, 26 декабря ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР".