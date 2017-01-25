Ветерани АТО заблокували рух на залізниці Луганськ-Попасна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ - Лисичанськ - Папасна. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Семен Семенченко, передає УНН.
"Заблокована залізниця Луганськ - Лисичанськ - Папасная бiля Гірське-Золоте. 12 вантажних поїздів і більш ніж 700 вагонів на цій ділянці сьогодні виключені з процесу фінансування тероризму. Рядові співробітники МВС, прикордонники, співробітники СБУ підтримали дії ветеранів", - повідомив нардеп.
За його словами, перший блокпост блокади отримав назву "Редут Богдана".
"...триває інженерне обладнання місцевості і забезпечення безпеки учасників блокади", - додав С.Семенченко.
Як повідомлялося, 26 грудня ветерани АТО заявили про початок економічної блокади так званих "ЛНР/ДНР".