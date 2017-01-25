Ветерани АТО заблокували рух на залізниці Луганськ-Попасна

"Заблокована залізниця Луганськ - Лисичанськ - Папасная бiля Гірське-Золоте. 12 вантажних поїздів і більш ніж 700 вагонів на цій ділянці сьогодні виключені з процесу фінансування тероризму. Рядові співробітники МВС, прикордонники, співробітники СБУ підтримали дії ветеранів", - повідомив нардеп.

За його словами, перший блокпост блокади отримав назву "Редут Богдана".

"...триває інженерне обладнання місцевості і забезпечення безпеки учасників блокади", - додав С.Семенченко.

Як повідомлялося, 26 грудня ветерани АТО заявили про початок економічної блокади так званих "ЛНР/ДНР".