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Весна замедляет ход: в эти выходные ожидается похолодание, грозы и дожди с ветром

Киев • УНН

 • 2024 просмотра

В Украине 26-27 апреля ожидается похолодание до +10+17 градусов, дожди с грозами и порывистый ветер. В Проводное воскресенье будет преобладать прохладная погода, местами с заморозками на почве.

Весна замедляет ход: в эти выходные ожидается похолодание, грозы и дожди с ветром

26 и 27 апреля погода в Украине будет неустойчивой. В субботу в подавляющем большинстве регионов пройдут дожди. Температура воздуха существенно уменьшится, столбики термометров не поднимутся выше +10+17 градусов в эти выходные. В ночь на воскресенье и понедельник местами возможны заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко передает УНН.

Через нашу территорию будет проходить атмосферный фронт и повлечет за собой дожди с грозами. Днем в субботу он будет смещаться на юго-восток, поэтому дожди в дневные часы ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей

- отмечает Диденко.

Также синоптик добавила, что западные и северные области (кроме Сумской области) могут рассчитывать на сухую, но все же прохладную погоду в первый день уик-энда. Там ожидается снижение температуры воздуха до +12+17 градусов.

"На юге, в восточных областях плюс Днепр с районами завтра еще будет теплая погода, +20+26 градусов", - заверила Диденко.

Однако она отмечает, что к этим температурным отметкам в указанных регионах все равно добавится порывистый, местами даже со штормовыми порывами ветер. Все из-за того же атмосферного фронта.

В столице в ночь на субботу 26 апреля также пройдут грозовые дожди, однако днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Киеве снизится до +12+14 градусов.

Синоптик предупредила, что на Проводное воскресенье в Украине будет преобладать прохладная ветреная погода, местами с осадками.

Дожди 27 апреля пройдут в Полтавской области, Черкасской области, Днепропетровской области, в Кропивницком с районами, местами в южной части и вечером в восточных областях. На остальной территории Украины в воскресенье осадки маловероятны

- сообщила Диденко.

Столбики термометра 27 апреля также могут немного огорчить: везде в Украине будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха +10+16 градусов.

Более того в ночь на воскресенье и понедельник местами возможны заморозки на поверхности почвы.

"В ночные часы 27 и 28 апреля на севере, западе и в центре, 28-го апреля и на востоке есть вероятность заморозков на почве", - предупредила синоптик и добавила, что на следующей неделе все же потеплеет.

Напомним, что сегодня в Украине ожидается жаркая погода, однако уже вечером практически по всей стране возможны локальные дожди.

Алена Уткина

Алена Уткина

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