Останній спекотний день: якою буде погода в Україні 25 квітня

В Україні у п'ятницю, 25 жовтня, очікується спекотна погода, проте вже увечері практично по всій країні можливі локальні дощі. На вихдіних температура повітря почне падати, повідомила синоптик Наталія Діденко, пише УНН.

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Завтра ще побуде дуже тепла, навіть спекотна погода, а ось у суботу за холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря. А в неділю низька температура повітря охопить всю Україну - очікується вдень +10…+17 градусів - повідомила Діденко.

Синоптик також додала, що у нічні години 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на грунті.

"25 квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20+27 градусів", - зазначила Діденко.

Окрім того, за її словами, короткочасні дощі з грозами пройдуть місцями у західній частині країни та в Приазов'ї. В більшості областей буде сухо. Проте ввечері в п'ятницю локальні дощі можливі практично повсюди в Україні.

"А на Провідну неділю скрізь в Україні очікується свіжа погода, вночі та вранці +2+8 градусів, вдень +9+14 градусів, у південній частині +12+18 градусів. Одягайтеся відповідно", - попередила синоптик.

Погода в Києві

Діденко попередила, що у Києві 25 квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до +22…+24 °C. Проте в другій половині дня надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.

"У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26-го квітня - різке зниження температури повітря до +14 градусів", - пояснила Діденко.

Доповнення

У четвер, 24 квітня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що на погоду більшості західних, а вдень і північних областей почне впливати атмосферний фронт, який переміщуватиметься з заходу - тиск знижуватиметься, проте над Україною все ще знаходитиметься тепла повітряна маса.