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Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї
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Останній спекотний день: якою буде погода в Україні 25 квітня

Київ • УНН

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25 квітня в Україні ще буде спекотно, до +27 градусів. Ввечері майже по всій країні очікуються дощі, а на вихідних температура почне знижуватися.

Останній спекотний день: якою буде погода в Україні 25 квітня

В Україні у п'ятницю, 25 жовтня, очікується спекотна погода, проте вже увечері практично по всій країні можливі локальні дощі. На вихдіних температура повітря почне падати, повідомила синоптик Наталія Діденко, пише УНН.

Деталі

Завтра ще побуде дуже тепла, навіть спекотна погода, а ось у суботу за холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря. А в неділю низька температура повітря охопить всю Україну - очікується вдень +10…+17 градусів

- повідомила Діденко.

Синоптик також додала, що у нічні години 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на грунті.

"25 квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20+27 градусів", - зазначила Діденко.

Окрім того, за її словами, короткочасні дощі з грозами пройдуть місцями у західній частині країни та в Приазов'ї. В більшості областей буде сухо. Проте ввечері в п'ятницю локальні дощі можливі практично повсюди в Україні.

"А на Провідну неділю скрізь в Україні очікується свіжа погода, вночі та вранці +2+8 градусів, вдень +9+14 градусів, у південній частині +12+18 градусів. Одягайтеся відповідно", - попередила синоптик.

Погода в Києві

Діденко попередила, що у Києві 25 квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до +22…+24 °C. Проте в другій половині дня надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.

"У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26-го квітня - різке зниження температури повітря до +14 градусів", - пояснила Діденко.

Доповнення

У четвер, 24 квітня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що на погоду більшості західних, а вдень і північних областей почне впливати атмосферний фронт, який переміщуватиметься з заходу - тиск знижуватиметься, проте над Україною все ще знаходитиметься тепла повітряна маса.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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