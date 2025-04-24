Опадів не оминути: якою буде погода в Україні 24 квітня

У четвер, 24 квітня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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Зазначається, що на погоду більшості західних, а вдень і північних областей почне впливати атмосферний фронт, який переміщуватиметься з заходу - тиск знижуватиметься, проте над Україною все ще знаходитиметься тепла повітряна маса.

Вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура ... вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в четвер очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становитиме 23-25° тепла.

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