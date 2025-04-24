Осадков не избежать: какой будет погода в Украине 24 апреля

В четверг, 24 апреля, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

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Отмечается, что на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада - давление будет снижаться, однако над Украиной все еще будет находиться теплая воздушная масса.

Днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ... днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 23-25° тепла.

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