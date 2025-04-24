Осадков не избежать: какой будет погода в Украине 24 апреля
Киев • УНН
В четверг, 24 апреля, в большинстве западных и северных областей, а также в юго-восточной части Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем 21-26°.
В четверг, 24 апреля, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада - давление будет снижаться, однако над Украиной все еще будет находиться теплая воздушная масса.
Днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ... днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°
В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 23-25° тепла.
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