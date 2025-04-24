Последний жаркий день: какой будет погода в Украине 25 апреля

В Украине в пятницу, 25 октября, ожидается жаркая погода, однако уже вечером практически по всей стране возможны локальные дожди. На выходных температура воздуха начнет падать, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

Завтра еще будет очень теплая, даже жаркая погода, а вот в субботу за холодным фронтом начнет поступать значительно более свежий воздух. А в воскресенье низкая температура воздуха охватит всю Украину - ожидается днем +10…+17 градусов - сообщила Диденко.

Синоптик также добавила, что в ночные часы 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре есть вероятность заморозков на почве.

"25 апреля, в Украине максимальная температура воздуха составит в течение дня +20+27 градусов", - отметила Диденко.

Кроме того, по ее словам, кратковременные дожди с грозами пройдут местами в западной части страны и в Приазовье. В большинстве областей будет сухо. Однако вечером в пятницу локальные дожди возможны практически повсюду в Украине.

"А на Проводное воскресенье везде в Украине ожидается свежая погода, ночью и утром +2+8 градусов, днем +9+14 градусов, в южной части +12+18 градусов. Одевайтесь соответственно", - предупредила синоптик.

Погода в Киеве

Диденко предупредила, что в Киеве 25 апреля будет преобладать сухая погода с температурой воздуха до +22…+24 °C. Однако во второй половине дня под вечер в столице есть вероятность грозового дождя.

"В субботу в Киеве ночью и утром дождь с грозой, а днем 26-го апреля - резкое снижение температуры воздуха до +14 градусов", - пояснила Диденко.

Дополнение

В четверг, 24 апреля, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада - давление будет снижаться, однако над Украиной все еще будет находиться теплая воздушная масса.