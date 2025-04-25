Весна сповільнює хід: цими вихідними очікується похолодання, грози та дощі із вітром

26 та 27 квітня погода в Україні буде нестійкою. У суботу у переважній більшості регіонів пройдуть дощі. Температура повітря суттєво зменшиться, стовпчики термометрів не підійматимуться вище +10+17 градусів цими вихідними. У ніч на неділю та понеділок подекуди можливі заморозки. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко передає УНН.

Через нашу територію проходитиме атмосферний фронт і тягтиме за собою дощі з грозами. Вдень у суботу він зміщуватиметься на південний схід, тому дощі у денні години очікуються на півдні, сході та в більшості центральних областей - зазначає Діденко.

Також синоптик додала, що західні та північні області (окрім Сумщини) можуть розраховувати на суху, але все ж прохолодну погоду у перший день уїк-енду. Там очікується зниження температури повітря до +12+17 градусів.

"На півдні, в східних областях плюс Дніпро з районами завтра ще буде тепла погода, +20+26 градусів", - запевнила Діденко.

Проте вона зазначає, що до цих температурних позначок у зазначених регіонах все одно додасться рвучкий, подекуди навіть зі штормовими поривами вітер. Все через той самий атмосферний фронт.

У столиці в ніч на суботу 26 квітня також пройдуть грозові дощі, проте вдень істотних опадів не очікується. Температура повітря у Києві знизиться до +12+14 градусів.

Синоптик попередила, що на Провідну неділю в Україні переважатиме прохолодна вітряна погода, подекуди з опадами.

Дощі 27 квітня пройдуть на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами, місцями у південній частині та ввечері у східних областях. На решті території України в неділю опади малоймовірні - повідомила Діденко.

Стовпчики термометра 27 квітня також можуть трохи засмутити: скрізь в Україні переважатиме прохолодна погода з температурою повітря +10+16 градусів.

Ба більше у ніч на неділю та понеділок подекуди можливі заморозки на поверхні ґрунту.

"У нічні години 27 та 28 квітня на півночі, заході та в центрі, 28-го квітня і на сході є ймовірність заморозків на ґрунті", - попередила синоптик та додала, що наступного тижня все ж потеплішає.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні очікується спекотна погода, проте вже увечері практично по всій країні можливі локальні дощі.