Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
Весенняя сессия ПАСЕ завершила свою работу
День окружающей среды в Украине, День благодарности волонтерам, Международный день цирка. Что еще можно отметить 20 апреля
МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из подчинения Москвы
Руководители антикоррупционных органов провели рабочую встречу с послами стран G7 и ЕС в Украине
В Запорожье прогремела серия взрывов
Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике
САП направила в суд дело в отношении судей Киевского апелляционного суда
"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак
Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует
Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали
Популярные
В Сумах прогремела серия взрывов
Удар рф по Днепру: количество жертв возросло до трех
Шумер пообещал, что Сенат быстро проведет пакет о помощи Украине, как только его одобрят в Палате представителей
ЦПД планируют меры по противодействию российской дезинформации в Telegram и Viber
Армия рф атаковала два терминала в порту Южный: уничтожена агропродукция для стран Азии и Африки
Публикации
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Весенняя сессия ПАСЕ завершила свою работу
Украинская делегация на весенней сессии ПАСЕ доложила о насилии в Интернете и праве детей на безопасную цифровую среду, отметив угрозы, которые несет российская дезинформация, и необходимость защиты украинских детей от насилия в Интернете и враждебной пропаганды в условиях продолжающейся российской агрессии.
День окружающей среды в Украине, День благодарности волонтерам, Международный день цирка. Что еще можно отметить 20 апреля
Полномасштабное российское вторжение изменило смысл этого события, ведь восстановление окружающей среды Украины после военных преступлений россиян может длиться много лет и потребует значительных средств.
МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из подчинения Москвы
Министерство внутренних дел Эстонии призывает православные приходы выходить из юрисдикции Московского Патриархата, который оно называет "гибридным оружием России для проведения агрессивной политики в мире" и осуждает за оправдание военных действий в Украине.
Руководители антикоррупционных органов провели рабочую встречу с послами стран G7 и ЕС в Украине
Руководители антикоррупционных ведомств Украины встретились с послами G7 и ЕС, чтобы обсудить текущие усилия, вызовы и важность прозрачности и подотчетности в государственном управлении.
В Запорожье прогремела серия взрывов
По сообщениям корреспондентов, в Запорожье произошла серия взрывов, в то время как командование ВВС предупредило о возможных воздушных ударах в регионе.
Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике
Аномально быстрое повышение уровня моря в некоторых регионах северо-западной Атлантики связано с повышением температуры в глубоких водах, впадающих в Атлантику с антарктического побережья, в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека.
САП направила в суд дело в отношении судей Киевского апелляционного суда
Четыре судьи Апелляционного суда Киева были уличены на получении взятки в размере $35 000 за снятие ареста с самолетов.
"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак
Российские хакеры используют тактику социальной инженерии, предлагая фейковые вакансии за рубежом, для осуществления кибератак на украинских военнослужащих, отправляя вредоносные файлы через программы обмена сообщениями, такие как Signal.
Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует
Пранкер перенаправляет веб-сайт с похожим названием с брендом Меган Маркл на конкурирующий сайт джема короля Чарльза, что потенциально может подорвать новое бизнес-предприятие Меган.
Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали
Tesla отзывает почти 4000 своих Cybertrucks в 2024 году после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, потенциально вызывая непреднамеренное ускорение транспортного средства и увеличивая риск аварии.