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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205989 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236438 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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16 апреля 2024, 16:44  •  232698 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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16 апреля 2024, 09:20  •  342689 просмотра

Весенняя сессия ПАСЕ завершила свою работу

Украинская делегация на весенней сессии ПАСЕ доложила о насилии в Интернете и праве детей на безопасную цифровую среду, отметив угрозы, которые несет российская дезинформация, и необходимость защиты украинских детей от насилия в Интернете и враждебной пропаганды в условиях продолжающейся российской агрессии.

Общество •   •  7591 просмотра
Весенняя сессия ПАСЕ завершила свою работу

День окружающей среды в Украине, День благодарности волонтерам, Международный день цирка. Что еще можно отметить 20 апреля

Полномасштабное российское вторжение изменило смысл этого события, ведь восстановление окружающей среды Украины после военных преступлений россиян может длиться много лет и потребует значительных средств.

УНН Lite •   •  10056 просмотра
День окружающей среды в Украине, День благодарности волонтерам, Международный день цирка. Что еще можно отметить 20 апреля

МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из подчинения Москвы

Министерство внутренних дел Эстонии призывает православные приходы выходить из юрисдикции Московского Патриархата, который оно называет "гибридным оружием России для проведения агрессивной политики в мире" и осуждает за оправдание военных действий в Украине.

Общество •   •  9760 просмотра
МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из подчинения Москвы

Руководители антикоррупционных органов провели рабочую встречу с послами стран G7 и ЕС в Украине

Руководители антикоррупционных ведомств Украины встретились с послами G7 и ЕС, чтобы обсудить текущие усилия, вызовы и важность прозрачности и подотчетности в государственном управлении.

политика •   •  7715 просмотра
Руководители антикоррупционных органов провели рабочую встречу с послами стран G7 и ЕС в Украине

В Запорожье прогремела серия взрывов

По сообщениям корреспондентов, в Запорожье произошла серия взрывов, в то время как командование ВВС предупредило о возможных воздушных ударах в регионе.

Война •   •  12587 просмотра
В Запорожье прогремела серия взрывов

Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике

Аномально быстрое повышение уровня моря в некоторых регионах северо-западной Атлантики связано с повышением температуры в глубоких водах, впадающих в Атлантику с антарктического побережья, в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Новости Мира •   •  10896 просмотра
Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике

САП направила в суд дело в отношении судей Киевского апелляционного суда

Четыре судьи Апелляционного суда Киева были уличены на получении взятки в размере $35 000 за снятие ареста с самолетов.

политика •   •  11170 просмотра
САП направила в суд дело в отношении судей Киевского апелляционного суда

"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак

Российские хакеры используют тактику социальной инженерии, предлагая фейковые вакансии за рубежом, для осуществления кибератак на украинских военнослужащих, отправляя вредоносные файлы через программы обмена сообщениями, такие как Signal.

Война •   •  13834 просмотра
"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак

Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует

Пранкер перенаправляет веб-сайт с похожим названием с брендом Меган Маркл на конкурирующий сайт джема короля Чарльза, что потенциально может подорвать новое бизнес-предприятие Меган.

Общество •   •  14273 просмотра
Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует

Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали

Tesla отзывает почти 4000 своих Cybertrucks в 2024 году после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, потенциально вызывая непреднамеренное ускорение транспортного средства и увеличивая риск аварии.

Анонсы •   •  12149 просмотра
Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали