Весенняя сессия ПАСЕ завершила свою работу

В течение недели украинская делегация плодотворно работала на площадках Ассамблеи. В последний день заседания украинские парламентарии докладывали о насилии в Интернете и правах детей на безопасную цифровую среду. От украинской делегации выступили народные депутаты Ирина Констанкевич и Лариса Билозир, которые остановились на особенностях влияния сетей и дезинформации на детей во время войны. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады, передает УНН.

Детали

В войну преступники могут просить у детей данные о военных, в интернете также - засилье насильственного контента. Защита детей от насилия в цифровой среде - вопрос, требующий большого внимания и немедленных действий. Особенно в обстоятельствах войны - дети являются самой уязвимой категорией потребителей информации отметила Ирина Констанкевич.

По последним данным международного исследовательского проекта ESPAD, только 6,7 % опрошенных подростков в Украине не пользуются социальными сетями, почти 45 % подростков проводят в социальных сетях до трех часов в день, а еще примерно 50 % - 4 и более часов.

Парламентарий подчеркнула, что реальная жизнь украинских детей в условиях нападения России сопровождается еще большими угрозами. Ежедневно над головами украинцев нависает угроза не только подвергнуться насилию в интернете, но и умереть от российской ракеты.

Вместе с тем, преступники сейчас часто налаживают контакты с детьми в интернете, чтобы требовать от них информацию о размещении баз военных и стратегических объектов. Кроме сбора данных, страна-оккупант занимается активным распространением дезинформации, с целью посеять панику, уныние, раздор, дискредитировать органы власти, Силы безопасности и обороны, волонтеров.

Украина делает многое с целью противодействия влиянию подобных операций. Важно поднимать эту тему на международном уровне. Обсуждение вопроса в ПАСЕ - знаковый шаг в борьбе против насилия в интернете и распространения дезинформации, фейков и данных подчеркнула народный депутат.

Со своей стороны член делегации Лариса Билозир во время выступления также подчеркнула важность защиты детей от онлайнового насилия во время российско-украинской войны.

Она акцентировала, что весь мир сегодня наблюдает онлайн за российской агрессивной войной, настоящим насилием, которое нарушает фундаментальные права украинских детей: право на жизнь, безопасность, образование и медицинскую помощь.

Вместе с тем, по ее словам, российская агрессия ведется не только на поле боя, но и в онлайн-пространстве, где дети, особенно уязвимые к такому влиянию, становятся мишенью вражеской пропаганды.

Чтобы гарантировать безопасность наших детей в Интернете, нам нужна всеобъемлющая правовая база, которая должна включать проверку возраста на веб-сайтах, проактивные меры для защиты детей младшего возраста от вредного контента, а также надежные образовательные программы как в школах, так и для семей. К большому сожалению, украинские дети сегодня изучают военный период истории не из интернета или книг, а из собственной жизни подчеркнула во время своей речи парламентарий.

Она напомнила делегатам Ассамблеи, что украинские дети гибнут в своих кроватях во сне, в роддомах, на детских площадках, в машинах во время эвакуации. И даже сегодня, во время проведения сессии, дети гибнут от ракет и беспилотников в Днепре.

Политика России в отношении украинских детей является частью геноцида нашей нации. Призываю к совместной работе на национальном и международном уровнях, чтобы защитить детей Украины, создать общество, в котором дети могут процветать, самовыражаться и принимать полноценное участие в цифровом и реальном мире, будучи защищенными от войны и вреда подчеркнула в заключение Лариса Билозир.

Дополнение

Следующая сессия ПАСЕ должна состояться уже летом, где украинская делегация будет продолжать отстаивать интересы Украины и привлекать международное сообщество к объединенной борьбе против страны-агрессора России.

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