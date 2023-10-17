Версальский дворец снова эвакуировали "из соображений безопасности"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Дворец во французском Версале эвакуировали из-за угрозы безопасности, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Цитата
"Из соображений безопасности дворец Версаля эвакуирует посетителей и закрывает свои двери во вторник, 17 октября. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении.
В чем заключается угроза безопасности в пресс-службе дворца не уточнили.
Напомним
14 октября Версальский дворец, а также музей Лувр сообщали об эвакуации из-за угрозы безопасности. На следующий день заведения возобновили работу без инцидентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция усиливает контроль на границе после теракта в Брюсселе