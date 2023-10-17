Версальский дворец снова эвакуировали "из соображений безопасности"

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"Из соображений безопасности дворец Версаля эвакуирует посетителей и закрывает свои двери во вторник, 17 октября. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении.

В чем заключается угроза безопасности в пресс-службе дворца не уточнили.

Напомним

14 октября Версальский дворец, а также музей Лувр сообщали об эвакуации из-за угрозы безопасности. На следующий день заведения возобновили работу без инцидентов.

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