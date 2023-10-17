Версальський палац знову евакуювали "з міркувань безпеки"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Палац у французькому Версалі евакуювали через загрозу безпеки, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
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"З міркувань безпеки палац Версалю евакуює відвідувачів та зачиняє свої двері у вівторок, 17 жовтня. Дякуємо за розуміння", – йдеться в повідомленні.
В чому полягає загроза безпеці у пресслужбі палацу не уточнили.
Нагадаємо
14 жовтня Версальський палац, а також музей Лувр повідомляли про евакуацію через загрозу безпеці. На наступний день заклади відновили роботу без інцидентів.
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