Паризький Лувр закрився на день "з міркувань безпеки"

Цитата

"З міркувань безпеки музей Лувр зачиняє свої двері сьогодні, у суботу, 14 жовтня. Люди, які забронювали відвідування в цей день, отримають відшкодування. Дякуємо за розуміння", - ідеться у повідомленні музею у соцмережах.

"Лувр отримав письмове повідомлення про те, що існує ризик для музею та його відвідувачів", - сказала прессекретар AFP після оголошення про закриття в соціальних мережах.

"Ми вирішили... евакуюватися та закрити його на день, поки ми проводимо необхідні перевірки", - додала вона.

Louvre fechado agora. Parece que tem ameaça de bomba de acordo com o que a equipe do museu falou. Fomos evacuados com tranquilidade mas bastante gente saindo, então um pouco de comoção e empurra empurra na saída. #louvre pic.twitter.com/Bdra7AC3dn

— SEM ANISTIA pra pintor de meio-fio (@BRCarmenSandieg) October 14, 2023

Доповнення

Франція 13 жовтня підвищила рівень попередження до найвищого рівня після того, як чоловік чеченського походження зарізав вчителя і серйозно поранив двох інших дорослих у школі в місті Аррас на півночі країни внаслідок нападу з ножем, який перегукується з жахливим вбивством вчителя у 2020 році.