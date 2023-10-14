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Парижский Лувр закрылся на день "по соображениям безопасности"

Парижский Лувр закрылся на день "по соображениям безопасности"

Киев • УНН

 • 403894 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Парижский Лувр закрылся в субботу "по соображениям безопасности", сообщили в пресс-службе музея, пишет УНН.

Цитата

"По соображениям безопасности музей Лувр закрывает свои двери сегодня, в субботу, 14 октября. Люди, которые забронировали посещение в этот день, получат возмещение. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении музея в соцсетях.

"Лувр получил письменное уведомление о том, что существует риск для музея и его посетителей", - сказала пресс-секретарь AFP после объявления о закрытии в социальных сетях.

"Мы решили... эвакуироваться и закрыть его на день, пока мы проводим необходимые проверки", - добавила она.

Louvre fechado agora. Parece que tem ameaça de bomba de acordo com o que a equipe do museu falou. Fomos evacuados com tranquilidade mas bastante gastente saindo, então um pouco de comoção e empurra empurra na saída. #louvre pic.twitter.com/Bdra7AC3dn

— SEM ANISTIA pra pintor de meio-fio (@BRCarmenSandieg) 14 октября 2023

Дополнение

Франция 13 октября повысила уровень предупреждения до самого высокого уровня после того, как мужчина чеченского происхождения зарезал учителя и серьезно ранил двух других взрослых в школе в городе Аррас на севере страны в результате нападения с ножом, которое перекликается с ужасным убийством учителя в 2020 году.

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