Верховный Суд восстановил факт неплатежеспособности банка "Хрещатик"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Верховный Суд восстановил юридический факт неплатежеспособности банка "Хрещатик" и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Верховный Суд 16 мая 2019 года восстановил юридический факт неплатежеспособности банка "Хрещатик", - указали в НБУ.
В Нацбанке отметили, что клиенты этого банка в июле 2016-го обратились в суд с иском к регулятору, в котором просили признать противоправным и отменить постановление правления НБУ об отнесении банка "Хрещатик" в категории неплатежеспособных.
Суды трех инстанций удовлетворили этот иск. Одним из аргументов для принятия этих судебных решений стало то, что банк находился в категории проблемных только один день. Однако суды проигнорировали тот факт, что банк был выведен с рынка на основании пункта 2 части первой статьи 76 Закона о банках (из-за нарушения нормативов), который применяется независимо от факта нахождения банка в категории проблемных, добавили в регуляторе.
Не согласившись с такими решениями судов, Национальный банк в октябре 2017 года обратился в Верховный Суд Украины с заявлением об их пересмотре, которое 16 мая 2019 года судом высшей инстанции было частично удовлетворено. Речь идет о судебном деле № 826/6665/16.
"В частности, Верховный Суд отменил решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, принятых не в пользу НБУ (таким образом юридический факт неплатежеспособности банка "Хрещатик" восстановлен); направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили в НБУ.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов раскрыл схему махинаций в банке "Хрещатик".