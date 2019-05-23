Верховний Суд відновив факт неплатоспроможності банку "Хрещатик"

"Верховний Суд 16 травня 2019 року відновив юридичний факт неплатоспроможності банку "Хрещатик", - вказали у НБУ.

У Нацбанку вказали, що клієнти цього банку у липні 2016 року звернулися до суду з позовом до регулятора, в якому просили визнати протиправною та скасувати постанову правління НБУ про віднесення банку “Хрещатик” до категорії неплатоспроможних.

Суди трьох інстанцій задовольнили цей позов. Одним із аргументів для ухвалення цих судових рішень стало те, що банк перебував у категорії проблемних лише один день. Проте суди проігнорували той факт, що банк було виведено з ринку на підставі пункту 2 частини першої статті 76 Закону про банки (через порушення нормативів), який застосовується незалежно від факту перебування банку в категорії проблемних, додали у регуляторі.

Не погодившись із такими рішеннями судів, Національний банк у жовтні 2017 року звернувся до Верховного Суду України із заявою про їх перегляд, яку 16 травня 2019 року судом найвищої інстанції було частково задоволено. Йдеться про судову справу № 826/6665/16.

"Зокрема, Верховний Суд скасував рішення судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій, прийнятих не на користь НБУ (таким чином юридичний факт неплатоспроможності банку "Хрещатик" відновлено); направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції", - повідомили у НБУ.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів розкрив схему махінацій у банку "Хрещатик".