Верховный суд Венесуэлы аннулировал закон о "переходе к демократии"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Верховный суд Венесуэлы аннулировал принятый оппозиционной Национальной ассамблеей во вторник закон о "переходе к демократии". Об этом заявил в пятницу журналистам президент Верховного суда Хуан Хосе Мендоса, передает УНН.
"Конституционная палата Верховного суда определила, что в конституции Венесуэлы нет положения, касающегося перехода власти", - указал он.
Мендоса указал, что закон является неконституционным актом, нарушает принцип разделения властей и подрывает мандат конституционно избранного президента Николаса Мадуро, а потому не имеет силы.
Ранее, во вторник Национальная ассамблея Венесуэлы приняла закон о "переходе к демократии", который предусматривает создание переходного правительства и проведение выборов президента до конца года.
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Как сообщал УНН, сбор подписей против возможного американского военного вмешательства в политический кризис в Венесуэле начался в среду и продлится до конца недели. Как заявил ранее Мадуро в своем Twitter, он рассчитывает, что будет собрано всего не менее 10 млн подписей. Населения Венесуэлы составляет около 32 млн человек.
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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.
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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.
Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.