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Верховний суд Венесуели анулював закон про "перехід до демократії"

Верховний суд Венесуели анулював закон про "перехід до демократії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховний суд Венесуели анулював прийнятий опозиційної Національної асамблеєю у вівторок закон про “перехід до демократії”. Про це заявив в п’ятницю журналістам президент Верховного суду Хуан Хосе Мендоса, передає УНН.

“Конституційна палата Верховного суду визначила, що в конституції Венесуели немає положення, що стосується переходу влади”, — вказав він.

Мендоса вказав, що закон є неконституційним актом, порушує принцип поділу влади і підриває мандат конституційно обраного президента Ніколаса Мадуро, а тому не має сили.

Раніше, у вівторок, Національна асамблея Венесуели прийняла закон про “перехід до демократії”, який передбачає створення перехідного уряду і проведення виборів президента до кінця року.

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Як повідомляв УНН, збір підписів проти можливого американського військового втручання в політичну кризу в Венесуелі почався в середу і триватиме до кінця тижня. Як заявив раніше Мадуро в своєму Twitter, він розраховує, що буде зібрано всього не менше 10 млн підписів. Населення Венесуели становить близько 32 млн чоловік.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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