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Заборона опозиціонеру Гуайдо покидати Венесуелу є незаконною - ООН

Заборона опозиціонеру Гуайдо покидати Венесуелу є незаконною - ООН

Київ • УНН

 • 7228 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Заборона лідеру опозиції Венесуели Хуану Гуайдо покидати країну та замороження його рахунків не відповідають правовим стандартам. Про це заявили в ООН, повідомляє УНН.

"Докази свідчать, що заходи проти пана Гуайдо не були прийняті відповідно до конституційних вимог, нормативних правових процедур і міжнародних стандартів прав людини", - заявив радник ООН з юридичної незалежності Дієго Гарсія-Сайян.

Раніше УНН повідомляв, що Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в ефірі телебачення звернувся до папи Римського Франциска з проханням допомогти у врегулюванні конфлікту в країні. 

Нагадаємо, 23 січня спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту. Протистояння влади і опозиції призвели до масових протестів по всій країні. Різні країни висловили свою підтримку одному чи іншому лідеру Венесуели.

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