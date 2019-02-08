Заборона опозиціонеру Гуайдо покидати Венесуелу є незаконною - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Заборона лідеру опозиції Венесуели Хуану Гуайдо покидати країну та замороження його рахунків не відповідають правовим стандартам. Про це заявили в ООН, повідомляє УНН.
"Докази свідчать, що заходи проти пана Гуайдо не були прийняті відповідно до конституційних вимог, нормативних правових процедур і міжнародних стандартів прав людини", - заявив радник ООН з юридичної незалежності Дієго Гарсія-Сайян.
Раніше УНН повідомляв, що Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в ефірі телебачення звернувся до папи Римського Франциска з проханням допомогти у врегулюванні конфлікту в країні.
Нагадаємо, 23 січня спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту. Протистояння влади і опозиції призвели до масових протестів по всій країні. Різні країни висловили свою підтримку одному чи іншому лідеру Венесуели.