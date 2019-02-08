Запрет оппозиционеру Гуайдо покидать Венесуэлу незаконен - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Запрет лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо покидать страну и замораживание его счетов не соответствуют правовым стандартам. Об этом заявили в ООН, сообщает УНН.
"Доказательства свидетельствуют, что меры против господина Гуайдо не были приняты в соответствии с конституционными требованиями, нормативными правовыми процедурами и международными стандартами прав человека", - заявил советник ООН по юридической независимости Диего Гарсия-Сайян.
Ранее УНН сообщал, что Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в эфире телевидения обратился к папе Римскому Франциску с просьбой помочь в урегулировании конфликта в стране.
Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. Противостояние властей и оппозиции привели к массовым протестам по всей стране. Разные страны выразили свою поддержку одному или другому лидеру Венесуэлы.