Запрет оппозиционеру Гуайдо покидать Венесуэлу незаконен - ООН

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77955 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101497 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136197 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134573 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131675 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126056 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163586 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117924 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141511 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145335 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Запрет оппозиционеру Гуайдо покидать Венесуэлу незаконен - ООН

Запрет оппозиционеру Гуайдо покидать Венесуэлу незаконен - ООН

Киев  •  УНН

 • 7228 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Запрет лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо покидать страну и замораживание его счетов не соответствуют правовым стандартам. Об этом заявили в ООН, сообщает УНН.

"Доказательства свидетельствуют, что меры против господина Гуайдо не были приняты в соответствии с конституционными требованиями, нормативными правовыми процедурами и международными стандартами прав человека", - заявил советник ООН по юридической независимости Диего Гарсия-Сайян.

Ранее УНН сообщал, что Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в эфире телевидения обратился к папе Римскому Франциску с просьбой помочь в урегулировании конфликта в стране.

Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. Противостояние властей и оппозиции привели к массовым протестам по всей стране. Разные страны выразили свою поддержку одному или другому лидеру Венесуэлы.

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