Гуайдо попросив папу Римського допомогти у врегулюванні конфлікту в Венесуелі

Гуайдо уточнив, що такі люди, як понтифік, можуть вплинути на проведення вільних виборів. Політик також сказав, що був би радий прийняти Франциска в Венесуелі, і нагадав про те, що понтифік Іван Павло II відвідував країну 25 років тому.

Раніше з проханням допомогти в налагодженні діалогу до папи Римського звернувся президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Після цього, як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск не виключив посередництва Ватикану у кризі в Венесуелі, однак лише у тому випадку, якщо про це попросять обидві сторони.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.