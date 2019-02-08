Гуайдо попросив папу Римського допомогти у врегулюванні конфлікту в Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в ефірі телеканалу Sky TG24 звернувся до папи Римського Франциска з проханням допомогти у врегулюванні конфлікту в країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Гуайдо уточнив, що такі люди, як понтифік, можуть вплинути на проведення вільних виборів. Політик також сказав, що був би радий прийняти Франциска в Венесуелі, і нагадав про те, що понтифік Іван Павло II відвідував країну 25 років тому.
Раніше з проханням допомогти в налагодженні діалогу до папи Римського звернувся президент Венесуели Ніколас Мадуро.
Після цього, як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск не виключив посередництва Ватикану у кризі в Венесуелі, однак лише у тому випадку, якщо про це попросять обидві сторони.
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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.
4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.
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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.
Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.