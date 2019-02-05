Ватикан заявив про готовність стати посередником у Венесуелі

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Ватикан готовий запропонувати посередництво в конфлікті у Венесуелі в якості крайніх заходів, та тільки при умові, якщо про це попросять обидві сторони. Про це заявив Папа Римський Франциск журналістам по дорозі з Абу-Дабі в Рим, передає УНН з посиланням на ANSA.