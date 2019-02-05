Ватикан заявив про готовність стати посередником у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Ватикан готовий запропонувати посередництво в конфлікті у Венесуелі в якості крайніх заходів, та тільки при умові, якщо про це попросять обидві сторони. Про це заявив Папа Римський Франциск журналістам по дорозі з Абу-Дабі в Рим, передає УНН з посиланням на ANSA.
Папа Франциск заявив, що наразі не отримував листів із проханням про допомогу від Ніколаса Мадуро.
“Подивимося, що ми можемо зробити”, — відповів він журналістам.
Водночас Папа наполягав, що “посередництво” Святого Престолу може бути лише “останньою стадією того, що може бути зроблено” і лише в разі “якщо обидві сторони просять про це”.
“Це необхідна умова”, — додав Папа Франциск.
Нагадаємо, раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив на одному з телеканалів, що звернувся до Папи Римського Франциску з проханням про допомогу у сприянні діалогу в країні.