Ватикан заявив про готовність стати посередником у Венесуелі

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Ватикан готовий запропонувати посередництво в конфлікті у Венесуелі в якості крайніх заходів, та тільки при умові, якщо про це попросять обидві сторони. Про це заявив Папа Римський Франциск журналістам по дорозі з Абу-Дабі в Рим, передає УНН з посиланням на ANSA.

Папа Франциск заявив, що наразі не отримував листів із проханням про допомогу від Ніколаса Мадуро.

“Подивимося, що ми можемо зробити”, — відповів він журналістам.

Водночас Папа наполягав, що “посередництво” Святого Престолу може бути лише “останньою стадією того, що може бути зроблено” і лише в разі “якщо обидві сторони просять про це”.

“Це необхідна умова”, — додав Папа Франциск.

Нагадаємо, раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив на одному з телеканалів, що звернувся до Папи Римського Франциску з проханням про допомогу у сприянні діалогу в країні.

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