Ватикан заявил о готовности стать посредником в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Ватикан готов предложить посредничество в конфликте в Венесуэле в качестве крайней меры, и только при условии, если об этом попросят обе стороны. Об этом заявил Папа Римский Франциск журналистам по дороге из Абу-Даби в Рим, передает УНН со ссылкой на ANSA.
Папа Франциск заявил, что еще не получал письма с просьбой о помощи от Николаса Мадуро.
«Посмотрим, что мы можем сделать», - ответил он журналистам.
В то же время Папа настаивал, что «посредничество» Святого Престола может быть лишь «последней стадией того, что может быть сделано» и лишь в случае «если обе стороны просят об этом».
«Это необходимое условие», - добавил Папа Франциск.
Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на одном из телеканалов, что обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой о помощи в содействии диалогу в стране.