Мадуро звернувся за допомогою до Папи Римського

"Я відправив листа Папі Франциску, сподіваюся, він в дорозі або прибув у Рим, до Ватикану. У ньому говориться, що я служу справі Христа. Я християнин", - заявив Мадуро, наголосивши, що Папа Римський в курсі його віри.

Лідер Венесуели розповів, що попросив у Папи допомоги в сприянні та зміцненні діалогу.

"Я прошу Папу докласти всіх зусиль, щоб допомогти нам на шляху діалогу. Ми сподіваємося отримати позитивну відповідь", - цитує лідера телеканал.

Так, 10 січня Ніколас Мадуро почав свій другий термін на посту президента Венесуели. Національна асамблея, в якій переважають представники опозиції, вважає цей термін нелегітимним, а Мадуро - узурпатором.

Під час масових протестів у Венесуелі, які розпочалися 22 січня 2019 року, голова Національної Асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим в.о. президента країни. Виступаючи 23 січня перед протестувальниками, Гуайдо підкреслив, що йде на ризикований крок, рятуючи Каракас від "диктатури" і відновлюючи конституційний порядок. На знак підтримки Гуайдо на вулиці Каракаса вийшли тисячі його прихильників.

Тимчасовим главою Венесуели Хуана Гуайдо визнали США, Організація американських держав (ОАД), а також багато країн Латинської Америки, Ізраїль, Австралія.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що Варшава, спільно з іншими державами ЄС, має намір визнати Хуана Гуайдо тимчасовим лідером Венесуели.