Польша собирается признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Варшава, совместно с другими государствами ЕС, намерена признать Хуана Гуайдо временным лидером Венесуэлы. Об этом сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович, что передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время телефонного разговора с главой дипломатии Чили Роберто Ампуеро Эспинозой сказал, что Варшава намерена совместно с другими государствами Европейского Союза признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - пишет издание.
В коммюнике МИД страны говорится, что такое решение было принято в результате отказа Николаса Мадуро от проведения досрочных президентских выборов. Глава польской дипломатии отметил, что Хуан Гуайдо будет отвечать за организацию свободных, справедливых и демократических выборов.
Министр иностранных дел Чили, в свою очередь, подчеркнул, что у венесуэльцев есть право самим определять свое будущее. Он также выразил убеждение, что Николас Мадуро не подходит для организации выборов или ведения переговоров с оппозицией. Роберто Ампуеро Эспиноза отметил, что в связи с нынешней ситуацией в Венесуэле страны Латинской Америки выступают за признание лидера оппозиции и председателя парламента Хуана Гуайдо временным президентом.
Напомним, Евросоюз создаст контактную группу для поддержки демократии в Венесуэле.
10 января Николас Мадуро начал свой второй срок на посту президента Венесуэлы. Национальная ассамблея, в которой преобладают представители оппозиции, считает этот срок нелегитимным, а Мадуро - узурпатором.
Во время массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019 года, председатель национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным и.о. президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.
Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки, Израиль, Австралия.