Польща збирається визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

"Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час телефонної розмови з очільником дипломатії Чилі Роберто Ампуеро Еспінозою сказав, що Варшава має намір, спільно з іншими державами Європейського Союзу визнати Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели", - пише видання.

У комюніке МЗС країни йдеться, що таке рішення було ухвалено у результаті відмови Ніколаса Мадуро від проведення дострокових президентських виборів. Очільник польської дипломатії зазначив, що Хуан Гуайдо відповідатиме за організацію вільних, справедливих і демократичних виборів.

Міністр закордонних справ Чилі, своєю чергою, підкреслив, що у венесуельців є право самим визначати своє майбутнє. Він також висловив переконання, що Ніколас Мадуро не підходить для організації виборів або ведення переговорів з опозицією. Роберто Ампуеро Еспіноза зазначив, що у зв’язку із нинішньою ситуацією у Венесуелі країни Латинської Америки виступають за визнання лідера опозиції та голови парламенту Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

Нагадаємо, Євросоюз створить контактну групу для підтримки демократії у Венесуелі.

10 січня Ніколас Мадуро почав свій другий термін на посаді президента Венесуели. Національна асамблея, в якій переважають представники опозиції, вважає цей термін нелегітимним, а Мадуро - узурпатором.

Під час масових протестів у Венесуелі, які розпочалися 22 січня 2019 року, голова національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим в.о. президента країни. Виступаючи 23 січня перед протестувальниками, Гуайдо підкреслив, що йде на ризикований крок, рятуючи Каракас від "диктатури" і відновлюючи конституційний порядок. На знак підтримки Гуайдо на вулиці Каракаса вийшли тисячі його прихильників.

Тимчасовим главою Венесуели Хуана Гуайдо визнали США, Організація американських держав (ОАД), а також багато країн Латинської Америки, Ізраїль, Австралія.