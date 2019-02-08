Гуайдо попросил папу Римского помочь в урегулировании конфликта в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в эфире телеканала Sky TG24 обратился к папе Римскому Франциску с просьбой помочь в урегулировании конфликта в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Гуайдо уточнил, что такие люди, как понтифик, могут повлиять на проведение свободных выборов. Политик также сказал, что был бы рад принять Франциска в Венесуэле, и напомнил о том, что понтифик Иоанн Павел II посещал страну 25 лет назад.
Ранее с просьбой помочь в налаживании диалога к папе Римскому обратился президент Венесуэлы Николас Мадуро.
После этого, как сообщал УНН, Папа Римский Франциск не исключил посредничества Ватикана в кризисе в Венесуэле, но только в том случае, если об этом попросят обе стороны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа Франциск опасается “кровавой бани” в Венесуэле
23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Старший брат Чавеса заявил о готовности взяться за оружие для защиты мира в Венесуэле
За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро “диктаторской” и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.
Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.