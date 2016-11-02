Верховный суд подтвердил законность переименования Комсомольского в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Верховный суд Украины подтвердил законность переименования пгт Комсомольское в Харьковской области на Слобожанское. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Украинского института национальной памяти.
В вторник, 1 ноября коллегия судей Верховного Суда Украины рассмотрела жалобу гражданина Александра Реброва на постановление Высшего административного суда Украины, в котором он просил признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады Украины № 984-VIII от 04.02.2016 "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов" в части переименования пгт Комсомольское Харьковской области на Слобожанское.
"Высший административный суд Украины постановлением от 1 августа 2016 г. отказал в удовлетворении иска и оставил в силе обжалуемое решение парламента. Исследовав представленные доказательства и заслушав объяснения участников процесса, суд пришел к выводу, что переименование пгт Комсомольское на Слобожанское было осуществлено Верховной Радой Украины в соответствии с законом, а потому основания для его отмены отсутствуют", - рассказал юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.
Не соглашаясь с решением Высшего административного суда Украины, А.Ребров подал жалобу на это решение в Верховный суд Украины.
По результатам рассмотрения жалобы, заслушав объяснения представителя Украинского института национальной памяти, коллегия судей Верховного суда Украины пришла к выводу, что жалоба не подлежит удовлетворению. Сам А.Ребров на заседание Верховного суда Украины не появился.
Таким образом, постановление Высшего административного суда Украины, которым подтверждена законность переименования пгт Комсомольское на село Слобожанское, оставлено в силе. Соответственно, и решение Верховной Рады Украины о переименовании поселка действует.
Отмечается, что решение Верховного суда Украины является окончательным и не подлежит обжалованию.