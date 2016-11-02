Верховний суд підтвердив законність перейменування Комсомольського на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховний суд України підтвердив законність перейменування смт Комсомольське у Харківській області на Слобожанське. Про це УНН повідомили у прес-службі Українського інституту національної пам’яті.
У вівторок 1 листопада колегія суддів Верховного Суду України розглянула скаргу громадянина Олександра Реброва на постанову Вищого адміністративного суду України, у якій він просив визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради України № 984-VIII від 04.02.2016 "Про перейменування окремих населених пунктів та районів" у частині перейменування смт Комсомольське Харківської області на Слобожанське.
“Вищий адміністративний суд України постановою від 1 серпня 2016 р. відмовив у задоволенні позову та залишив в силі оскаржуване рішення парламенту. Дослідивши надані докази та заслухавши пояснення учасників процесу, суд прийшов до висновку, що перейменування смт Комсомольське на Слобожанське було здійснено Верховною Радою України відповідно до закону, а тому підстави для його скасування відсутні”, - розповів юрист Українського інституту національної пам’яті Сергій Рябенко.
Не погоджуючись з рішенням Вищого адміністративного суду України, О.Ребров подав скаргу на це рішення до Верховного суду України.
За результатами розгляду скарги, заслухавши пояснення представника Українського інституту національної пам'яті, колегія суддів Верховного суду України прийшла до висновку, що скарга не підлягає задоволенню. Сам О.Ребров на засідання Верховного суду України не з'явився.
Таким чином, постанова Вищого адміністративного суду України, якою підтверджено законність перейменування смт Комсомольське на смт Слобожанське, залишена в силі. Відповідно, і рішення Верховної Ради України про перейменування селища є чинним.
Зазначається, що ухвала Верховного суду України є остаточною та не підлягає оскарженню.