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Верховный Суд направил на новое рассмотрение дело экс-нардепа Пашинского

Верховный Суд направил на новое рассмотрение дело экс-нардепа Пашинского

Киев • УНН

 • 19665 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Верховный Суд отменил оправдательный приговор экс-нардепу Сергею Пашинскому по делу об огнестрельном ранении жителя Киевской области Вячеслава Химикуса. Дело направлено на новое судебное разбирательство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВС.

Цитата

“17 февраля 2022 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда частично удовлетворила кассационную жалобу прокурора и отменила судебные решения в уголовном производстве по обвинению С. Пашинского в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Производство направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции”, — говорится в сообщении.

Дополнение

18 марта 2021 года Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского по делу об огнестрельном ранении жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.

В июне Киевский апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывшего Сергея Пашинского по делу о стрельбе у Вячеслава Химикуса.

Как ранее сообщал УНН, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Позднее Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.

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