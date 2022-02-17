Верховный Суд направил на новое рассмотрение дело экс-нардепа Пашинского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Верховный Суд отменил оправдательный приговор экс-нардепу Сергею Пашинскому по делу об огнестрельном ранении жителя Киевской области Вячеслава Химикуса. Дело направлено на новое судебное разбирательство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВС.
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“17 февраля 2022 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда частично удовлетворила кассационную жалобу прокурора и отменила судебные решения в уголовном производстве по обвинению С. Пашинского в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Производство направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции”, — говорится в сообщении.
Дополнение
18 марта 2021 года Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского по делу об огнестрельном ранении жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.
В июне Киевский апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывшего Сергея Пашинского по делу о стрельбе у Вячеслава Химикуса.
Как ранее сообщал УНН, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.
Позднее Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.