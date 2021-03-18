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Суд виправдав екснардепа Пашинського

Суд виправдав екснардепа Пашинського

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав народного депутата України V-VIIІ скликань Сергія Пашинського у справі про вогнепальне поранення жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Пашинського Андрій Федур.

Деталі

Так, адвокат підтвердив, що сьогодні суд виправдав Пашинського у справі про вогнепальне поранення Хімікуса.

Додамо, що адвокат Хімікуса Марина Парінова повідомляла, що він прийняв рішення про відкликання цивільного позову.

Що було раніше

Прокуратура наполягала в суді на семирічному терміні покарання для ексдепутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний Фронт"), який стріляв у жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса, за що той отримав компенсацію і відмовився від претензій до Пашинського.

Житель Київської області В'ячеслав Хімікус, в якого стріляв колишній народний депутат Сергій Пашинський, прийняв рішення відкликати цивільний позов, повідомила його адвокат Марина Парінова.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пізніше Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину.

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