Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневої кістки лівої ноги.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.
Подію кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя (ч.1 ст. 121 КК України).
Нагадаємо, у 2017 році Генпрокуратура закрила кримінальне провадження щодо народного депутата України Сергія Пашинського стосовно інциденту зі стріляниною.
У 2018 році поліція вручила підозру В'ячеславу Хімікусу, якого 31 грудня 2016 року під час конфлікту під Києвом поранив з вогнепальної зброї Сергій Пашинський.