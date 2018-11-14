Стрілянина за участю Пашинського: пораненому вручили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Поліція вручила підозру В'ячеславу Хімікусу, якого 31 грудня 2016 року під час конфлікту під Києвом поранив з вогнепальної зброї народний депутат Сергій Пашинський. Про це у Facebook повідомляє адвокат Хімікуса Марина Паринова, передає УНН.
“Майже через два роки після нещасливої новорічної ночі, коли депутат Пашинський прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу, поліція вручила підозру. Підозру вона вручила Хімікусу: хуліганив, мовляв, нападав на нардепа, проїжджав повз в Mercedes, від чого нардеп сильно постраждав”, — написала Паринова.
За її словами, “рано вранці приїхали додому і вручили підозру”.
Нагадаємо, у вересні 2017 року Європейський суд з прав людини прийняв скаргу В’ячеслава Хімікуса щодо неефективного розслідування справи стосовно стрілянини за участю народного депутата України Сергія Пашинського.
Як повідомляв УНН, Генпрокуратура закрила кримінальне провадження щодо народного депутата України Сергія Пашинського стосовно інциденту зі стріляниною.
Зазначимо, 31 грудня 2016 року в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.