Стрельба с участием Пашинского: раненому вручили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, которого 31 декабря 2016 года во время конфликта под Киевом ранил из огнестрельного оружия народный депутат Сергей Пашинский. Об этом в Facebook сообщает адвокат Химикуса Марина Паринова, передает УНН.
“Почти через два года после злополучной новогодней ночи, когда депутат Пашинский прострелил ногу Вячеславу Химикусу, полиция вручила подозрение. Подозрение она вручила Химикусу: хулиганил, мол, нападал на нардепа, проезжал мимо в Mercedes, от чего нардеп сильно пострадал”, — написала Паринова.
По ее словам, “рано утром приехали домой и вручили подозрение”.
Напомним, в сентябре 2017 года Европейский суд по правам человека принял жалобу Вячеслава Химикуса по неэффективному расследованию дела в отношении стрельбы с участием народного депутата Украины Сергея Пашинского.
Как сообщал УНН, Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении народного депутата Украины Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой.
Отметим, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.