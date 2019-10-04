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Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе

Киев • УНН

 • 24779 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов сообщили о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневои кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.

Событие квалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой потерей трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродование лица (ч.1 ст. 121 УК Украины).

Напомним, в 2017 году Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении народного депутата Украины Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой.

В 2018 году полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, которого 31 декабря 2016 года во время конфликта под Киевом ранил из огнестрельного оружия Сергей Пашинский.

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