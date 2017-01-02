Постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію

Його версія відрізняється від показань народного обранця. Так, за словами В'ячеслава, саме нардеп почав розбірку. Тільки після цього він ударив С.Пашинського пляшкою.

"Зупиняється мерседес, в ньому сидить... Каже: "Ви б лампи хоча б включили, що це таке?" Я їй - чуєш, іди... Ми продовжили штовхати і вже майже доштовхнули, тому що він стрельнув мене в лівому ряду, а машина стояла в правому. Зненацька чую: "Всім стояти, лежати!" і постріл у мене в упор. У мене в руці пляшка була, я його відразу і навернув. Я якби їх набачився на сході, в АТО, таких гусей", - розповідає чоловік.

Також, за словами чоловіка, жодного попереджувального пострілу в повітря не було, і якби він не встиг вдарити руку з пістолетом пляшкою і тим самим збити приціл, постріл прийшовся б йому прямо в грудну клітку.

Як повідомлялося, заступник голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Сергій Пашинський раніше заявляв, що чоловік першим кинувся на нього з пляшкою в руці і погрозами вбити. За його словами, він зробив попереджувальний постріл в повітря із свого пістолета.