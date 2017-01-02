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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пострадавший в стрельбе с участием С.Пашинского рассказал свою версию

Пострадавший в стрельбе с участием С.Пашинского рассказал свою версию

Киев • УНН

 • 14874 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Человек по имени Вячеслав, в которого стрелял нардеп Сергей Пашинский, рассказал в эфире телеканала "1 + 1" свою версию инцидента с народным депутатом С.Пашинским, передает УНН.

Его версия отличается от показаний народного избранника. Так, по словам Вячеслава, именно нардеп начал разборку. Только после этого он ударил С.Пашинского бутылкой.

"Останавливается мерседес, в нем сидит... Говорит: "Вы лампы хотя бы включили, что это такое? "Я ей - слышишь, иди... Мы продолжили толкать и уже почти дотолкали, потому что он выстрелил мне в левом ряду, а машина стояла в правом. Неожиданно слышу: "Всем стоять, лежать!! и выстрел в меня в упор. У меня в руке бутылка была, я его сразу и навернул. Я бы видел их на востоке, в АТО, таких гусей" , - рассказывает мужчина.

Также, по словам мужчины, ни одного предупреждающего выстрела в воздух не было, и если бы он не успел ударить руку с пистолетом бутылкой и тем самым сбить прицел, выстрел пришелся бы ему прямо в грудную клетку.

Как сообщалось, заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Сергей Пашинский ранее заявлял, что человек первым бросился на него с бутылкой в руке и угрозами убить. По его словам, он сделал предупредительный выстрел в воздух из своего пистолета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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