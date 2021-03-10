Прокуратура просить для Пашинського 7 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Прокуратура наполягатиме в суді на семирічному терміні покарання для екс-депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний Фронт"), який стріляв у жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса, за що той отримав компенсацію і відмовився від претензій до Пашинського. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ґрати.
Цитата
"Прокуратура запросила сім років позбавлення волі Сергію Пашинському, який поранив жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса під час конфлікту на дорозі в новорічний вечір 2016 року. Суд оголосить вирок 18 березня", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Пашинський заявив про свою невинність і просить виправдати його. Потерпілий Хімікус відмовився від позовних вимог і заявив, що він отримав компенсацію за завдані йому збитки.
Контекст
Нагадаємо, за даними досудового розслідування, 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між Сергієм Пашинським і громадянином Хімікусом. Під час конфлікту Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив у чоловіка.
Влітку 2020 року ГБР вручило Пашинського обвинувальний акт у справі про стрілянину в людини. Після чого справу направили до суду.