Прокуратура просить для Пашинського 7 років в'язниці

Цитата

"Прокуратура запросила сім років позбавлення волі Сергію Пашинському, який поранив жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса під час конфлікту на дорозі в новорічний вечір 2016 року. Суд оголосить вирок 18 березня", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Пашинський заявив про свою невинність і просить виправдати його. Потерпілий Хімікус відмовився від позовних вимог і заявив, що він отримав компенсацію за завдані йому збитки.

Контекст

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між Сергієм Пашинським і громадянином Хімікусом. Під час конфлікту Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив у чоловіка.

Влітку 2020 року ГБР вручило Пашинського обвинувальний акт у справі про стрілянину в людини. Після чого справу направили до суду.