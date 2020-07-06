Екснардепу Пашинському вручили обвинувальний акт: справу направили до суду

“У п’ятницю, 3 липня 2020 року, слідчі ДБР завершили досудове розслідування у справі стосовно Сергія Пашинського. Народному депутату України V-VIIІ скликань Сергію Пашинському та його адвокатам вручили обвинувальний акт стосовно нападу із застосуванням вогнепальної зброї на жителя Київської області (ч. 1 ст. 121 ККУ). Справа направлена в суд на розгляд”, — зазначили у ДБР.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно народного депутата України Верховної Ради V-VIII скликань Сергія Пашинського, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Як раніше повідомлялося в УНН, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пізніше Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину.