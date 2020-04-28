ДБР завершило розслідування у справі Пашинського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань завершило розслідування відносно народного депутата України Верховної Ради V-VIII скликань Сергія Пашинського, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі Головного слідчого управління ДБР завершили досудове розслідування за фактом заподіяння народним депутатом Верховної Ради України V-VIII скликань тяжкого тілесного ушкодження громадянину (ч. 1 ст. 121 ККУ)”, — йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пашинський заявив, що детективи НАБУ провели у нього обшуки
За інформацією ДБР, стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів. Після виконання вимог, передбачених статтею 290 КПК України, обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Нагадаємо, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.
Пізніше Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину.