Прокуратура просит для Пашинского 7 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Прокуратура будет настаивать в суде на семилетнем сроке наказания для экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный Фронт"), который стрелял в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса, за что тот получил компенсацию и отказался от претензий к Пашинскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ґраты.
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"Прокуратура запрашивает семь лет лишения свободы Сергею Пашинскому, который ранил жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса во время конфликта на дороге в новогодний вечер 2016 года. Суд огласит приговор 18 марта", - говорится в сообщении.
Детали
Пашинский заявил о своей невиновности и просит оправдать его. Пострадавший Химикус отказался от исковых требований и заявил, что он получил компенсацию за нанесенный ему ущерб.
Контекст
Напомним, по данным предварительного расследования, 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и гражданином Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.
Летом 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в человека. После чего дело направили в суд.