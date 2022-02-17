Верховний Суд направив на новий розгляд справу екснардепа Пашинського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Верховний Суд скасував виправдовувальний вирок екснардепу Сергію Пашинському у справі про вогнепальне поранення жителя Київської області В’ячеслава Хімікуса. Справу направлено на новий судовий розгляд. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВС.
Цитата
“17 лютого 2022 року колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду частково задовольнила касаційну скаргу прокурора та скасувала судові рішення у кримінальному провадженні за обвинуваченням С. Пашинського в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України). Провадження направлено на новий розгляд до суду першої інстанції”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
18 березня 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав народного депутата України V-VIIІ скликань Сергія Пашинського у справі про вогнепальне поранення жителя Київської області В’ячеслава Хімікуса.
В червні Київський апеляційний суд залишив чинним виправдувальний вирок стосовно колишнього Сергія Пашинського у справі про стрілянину у В’ячеслава Хімікуса.
Як раніше повідомляв УНН, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.
Пізніше Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину.