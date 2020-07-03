Верховный комиссар ООН по правам человека: РФ нарушает международное гуманитарное право в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила в рамках презентации ряда докладов о положении в области прав человека в отдельных странах, промежуточный доклад Генсека ООН “Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина”, подготовленную во исполнение резолюции ГА ООН 74/168. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины в Женеве, передает УНН.
“Верховный комиссар отметила продолжающихся нарушениях прав человека, включая пытки и другие виды жестокого обращения, которые применяют российские силовые структуры в оккупированном Крыму, и отметила, что, несмотря на многочисленные заявления жертв по этому поводу, ни один нарушитель не был привлечен к ответственности” , - говорится в сообщении.
Она также выразила обеспокоенность неадекватными условиями в местах лишения свободы, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения с заключенными.
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Мишель Бачелет подчеркнула нарушение Россией международного гуманитарного права на оккупированной территории АРК. Она заявила, что ее Управление будет продолжать мониторинг ситуации в Крыму и готово вести переговоры с РФ как страной-оккупантом и с Украиной по поиску путей защиты прав человека на полуострове.
Обсуждение представленного Верховным комиссаром доклада состоится во время 45-й сессии Совета ООН по правам человека, запланированной на сентябрь этого года. Делегация Украины посвятила указанной докладе свое выступление в рамках диалога с Верховным комиссаром.
“Кроме того, делегация Украины воспользовалась „правом на ответ“ и решительно отреагировала на выступление представителя РФ, обратив внимание с положениями доклада Генерального секретаря, где говорится о невыполнении Россией одной из резолюций ГА ООН по Крыму, а также целого ряда документов других международных организаций. Украинской делегацией было акцентировано, что Россия должна прекратить находиться в параллельной реальности и вводить в заблуждение мировое сообщество”, — резюмировали дипломаты.
Совет ООН по правам человека начала сорок четвёртого сессию 30 июня.
Ранее, во время 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Клименко сообщил, что Россия осуществляет военные преступления в Крыму, а также нарушает международное гуманитарное право и права человека.