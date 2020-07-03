Верховный комиссар ООН по правам человека: РФ нарушает международное гуманитарное право в оккупированном Крыму

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 60195 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 85753 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 115521 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 124047 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 125709 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 166449 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120466 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 153175 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104856 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103032 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

5 марта, 04:22 • 49722 просмотра
Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

5 марта, 05:05 • 32181 просмотра
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 51851 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 50790 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 45710 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 125278 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 166452 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 153180 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 403147 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 353137 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 15445 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 45710 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 50790 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 101330 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 112008 просмотра
Актуальное
Верховный комиссар ООН по правам человека: РФ нарушает международное гуманитарное право в оккупированном Крыму

Верховный комиссар ООН по правам человека: РФ нарушает международное гуманитарное право в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 13977 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила в рамках презентации ряда докладов о положении в области прав человека в отдельных странах, промежуточный доклад Генсека ООН “Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина”, подготовленную во исполнение резолюции ГА ООН 74/168. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины в Женеве, передает УНН.

“Верховный комиссар отметила продолжающихся нарушениях прав человека, включая пытки и другие виды жестокого обращения, которые применяют российские силовые структуры в оккупированном Крыму, и отметила, что, несмотря на многочисленные заявления жертв по этому поводу, ни один нарушитель не был привлечен к ответственности” , - говорится в сообщении.

Она также выразила обеспокоенность неадекватными условиями в местах лишения свободы, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения с заключенными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина призвала ООН перейти к “решительным действиям” против России из-за оккупации Крыма

Мишель Бачелет подчеркнула нарушение Россией международного гуманитарного права на оккупированной территории АРК. Она заявила, что ее Управление будет продолжать мониторинг ситуации в Крыму и готово вести переговоры с РФ как страной-оккупантом и с Украиной по поиску путей защиты прав человека на полуострове.

Обсуждение представленного Верховным комиссаром доклада состоится во время 45-й сессии Совета ООН по правам человека, запланированной на сентябрь этого года. Делегация Украины посвятила указанной докладе свое выступление в рамках диалога с Верховным комиссаром.

“Кроме того, делегация Украины воспользовалась „правом на ответ“ и решительно отреагировала на выступление представителя РФ, обратив внимание с положениями доклада Генерального секретаря, где говорится о невыполнении Россией одной из резолюций ГА ООН по Крыму, а также целого ряда документов других международных организаций. Украинской делегацией было акцентировано, что Россия должна прекратить находиться в параллельной реальности и вводить в заблуждение мировое сообщество”, — резюмировали дипломаты.

Совет ООН по правам человека начала сорок четвёртого сессию 30 июня.

Ранее, во время 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Клименко сообщил, что Россия осуществляет военные преступления в Крыму, а также нарушает международное гуманитарное право и права человека.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы